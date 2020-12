Stad NL V Buurt was verdeeld, maar 24-uursopvang voor ongedocumenteerden in Buitenveldert is open

De opvanglocatie voor ongedocumenteerden in de oude brandweerkazerne in Buitenveldert is sinds kort open. Er wonen nu 48 mannen tussen de 20 en 30 jaar oud, voornamelijk uit Oost Afrika en enkelen uit het Midden-Oosten. De laatste twee bewoners arriveren deze week. Er was fel protest toen de plannen bekend werden, maar 'het gaat nu best wel goed'.

Voor de ongedocumenteerden is de voormalige Brandweerkazerne een doorstroomhuis. Je mag hier maximaal anderhalf jaar blijven, maar de meeste mannen zullen er enkele maanden wonen. Zoals Soran Rasool uit Irak. Hij deelt zijn kamer met een andere ongedocumenteerde. Het onderkomen is een hele vooruitgang met de vorige locatie, waar ze met zo'n acht personen op een slaapzaal lagen. 'Op de gang hebben we een douche en we delen een keuken en woonkamer', vertelt Soran. De ongedocumenteerden leven in woongroepen van 15 personen. Ieder krijgt 50 euro leefgeld per week. Het grote verschil met de opvanglocaties waar de bewoners vandaan komen is dat ze volledig zelfstandig leven, dus zelf wassen, boodschappen doen en koken. Fel protest De komst van deze 24-uursopvang had heel wat voeten in aarde. In maart vorige jaar was fel protest uit de buurt. Sommige bewoners vreesten voor onveilige situaties. Ze waren onder meer bang dat de dagelijkse wandeling naar de winkels op het Gelderlandplein niet meer veilig zal zijn voor de vele, vaak alleenstaande ouderen uit de buurt. De tegenstanders stapten naar de rechter, maar die besliste dat de opvang er toch mocht komen. Tegelijkertijd waren ook positieve geluiden uit de buurt van andere bewoners die de komst van de ongedocumenteerden juist met vertrouwen tegemoet zagen. Van boze buurtbewoners heeft Aisser Alnima, de zorgcoördinator van HVO-Querido die op de opvanglocatie werkt, nog niets gemerkt. 'Er zijn al bewoners langsgekomen om kennis te maken. En wat ons opvalt is dat buurtbewoners vragen: 'Wanneer komen de bewoners? Dat is een teken dat ze er weinig tot niets van gemerkt. Dat is positief.'

Niet alle ongedocumenteerden in het doorstroomhuis zijn in afwachting van een verblijfsvergunning. Een deel van de bewoners, zoals Soran, werkt mee aan de terugkeer naar land van herkomst of een ander land. De bewoners werken overdag met een casemanager aan hun toekomstperspectief, maar door corona is er nog niet zoveel mogelijk qua activiteiten. HVO-Querido hoopt dat buurtbewoners zich melden als buddie om af en toe een kop koffie te gaan drinken met een bewoner of een wandeling te maken. 'Uiteindelijk willen we taalllessen organiseren en bijvoorbeeld hier een keer een orkest laten spelen', vertelt Alnima. De opvang in Buitenveldert is de vierde opvang die HVO querido sinds mei heeft geopend. In de Marnixstraat en op het Overhoeksplein in Noord staan er ook locaties gepland.

