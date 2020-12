Stel al jouw vragen over het coronavirus aan viroloog Menno de Jong

Gaat 2021 het jaar worden dat we weer terug kunnen naar 'normaal' dankzij de vaccins, en met hoeveel mensen kunnen we kerst en oud en nieuw gaan vieren? Deze week schuift viroloog van het Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team (OMT) Menno de Jong opnieuw bij ons in de studio aan om tijdens een Q&A al jouw vragen over het coronavirus te beantwoorden.