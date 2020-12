De Joffers moet twee weken dicht nadat klanten schuilden onder parasol: 'Dit is machtsmisbruik'

Brasserie De Joffers aan de Willemsparkweg in Zuid moet op last van burgemeester Halsema twee weken dicht, nadat handhavers zagen dat klanten poffertjes aten onder de parasol van de zaak. Volgens de uitbater van De Joffers schuilden de mensen even onder hun parasol voor de regen. De eigenaren van de brasserie zijn het totaal niet mee eens met de beslissing.

'Dit is buitenpropotioneel', reageert Marja Koppen. 'We zijn superteleurgesteld en ik denk dat er nu machtsmisbruik is op dit moment.'

De Joffers is tijdelijk alleen open voor take-away. Veel mensen die regelmatig in de brasserie te vinden zijn blijven naar de zaak komen om iets af te halen. 'Alle kleine beetjes aan inkomsten helpen. Zodra we weer open kunnen, zorgen we ervoor dat we alles gelijk weer oppakken en op eigen benen kunnen staan.'

Schuilen voor de regen

Het incident waardoor de zaak nu dicht moet gebeurde op zaterdag 21 november. 'De klanten bestelden een kop chocolademelk en poffertjes en zijn op afstand in groepjes onder de parasol gaan staan omdat het regende.' Daar hebben ze hun bestelling genuttigd om vervolgens weer hun eigen gang te gaan.

Marja geeft toe dat ze haar gasten eigenlijk de regen in had moeten jagen. 'Dat is ook wat we normaal doen, maar het personeel is heel lief en heeft daar geen kwaad in gezien.'

Reactie bewoners

De horecaondernemers zijn niet de enigen die het niet eens zijn met deze beslissing. Ook buurtbewoners vinden het belachelijk dat Brasserie De Joffers twee weken dicht moet. Volgens hen heeft de brasserie zich altijd keurig aan de coronaregels gehouden. 'Ik vind het een hele harde maatregel voor de horeca die het al heel zwaar heeft', zegt een van hen.

Een tweede bewoner zegt iets persoonlijks tegen de burgemeester: 'Beste mevrouw Halsema, ik verzoek u om dit zo snel mogelijk terug te draaien, zodat deze mensen gewoon weer hun werk kunnen doen en het fijn voor de straat en de bewoners kunnen maken.'

De gemeente laat weten dat terrassen nu niet mogen en dat er ook mensen binnen zijn geweest. Het besluit blijft staan.