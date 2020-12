Slachtoffers overval telefoonwinkel kijken in de loop van een vuurwapen

Angstige momenten voor twee medewerkers en een klant van een telefoonwinkel aan de Hoofddorpweg. Op beelden in het opsporingsprogramma Bureau 020 is te zien dat begin oktober opeens twee overvallers met een wapen in de zaak staan. Ze zijn uit op telefoons en dat gaat niet bepaald zachtzinnig.

Het is kwart voor zes in de middag op dinsdag 6 oktober. Een medewerker van de telefoonwinkel is een klant aan het helpen. Je ziet de verdachten eerst voor de ruit van het pand langslopen, misschien om te kijken of dit voor hen het juiste moment is. Dat is blijkbaar zo, want een paar seconden later komen ze de winkel binnen. De voorste man trekt meteen een wapen dat hij op de klant en de medewerker richt. 'De man met het wapen pakt de klant beet en duwt haar richting de balie, terwijl de andere verdachte de medewerker vastpakt. Samen worden ze richting het magazijn geduwd. De manager is achter aan het werk, hij hoort geschreeuw en ziet op camera's dat de zaak wordt overvallen', zegt Jelmer Geerds van de politie Amsterdam.

'Op de grond, op de grond', schreeuwen de overvallers tegen de slachtoffers, zo is te horen onder de beelden. De klant en de medewerker worden in het magazijn hardhandig naar de grond gewerkt. De andere medewerker wordt onder bedreiging van het wapen uit het kantoor gehaald. Hij wordt door de overvallers bedreigd met de dood. Zwarte sporttas 'Waar zijn die telefoons, die nieuwste?', roepen de overvallers. De verdachten dwingen de medewerkers te vertellen waar de telefoons liggen waar ze naar op zoek zijn. Ze pakken de toestellen en nemen deze mee in een zwarte sporttas met witte strepen. Daarnaast nemen ze nog een geldbedrag mee en rennen de zaak uit de Hoofddorpweg op. Volgens verklaringen van omstanders zouden de twee vervolgens de Leimuidenstraat zijn ingerend. 'De slachtoffers hebben een gewapende overval meegemaakt, hebben een vuurwapen op zich gericht gekregen, zijn met de dood bedreigd en een medewerker heeft een klap met het wapen op zijn hoofd gehad. Zij zijn enorm geschrokken en de overval heeft een enorme impact op hen', zegt Geerds.

Straattaal-accent De man met het wapen wordt tussen de 1.80 en 1.85 meter geschat en is tussen de 20 en 30 jaar oud. Hij droeg tijdens de overval een donkere jas, zwarte pet, zwarte schoenen. De andere man wordt ook tussen de 1.80 en 1.85 meter geschat en is tussen de 20 en 35 jaar oud. Hij droeg op 6 oktober een witte broek met gaten, een donkerblauwe jas met witte streep en een donkerkleurige muts. Verder had hij sportschoenen van Nike en een zwart mondkapje. 'De laatste verdachte sprak Nederlands met een straattaal-accent', zegt de woordvoerder. 'Mocht u deze verdachten herkennen of hun stem in combinatie met het hebben van veel smartphones voorhanden hebben, neem dan contact met ons op.'