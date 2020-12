Horeca in 50 steden uit protest half januari open, Amsterdam doet niet mee

Amsterdamse kroegen en cafés zullen niet op 17 januari de deuren openen als dat niet mag van de overheid. In vijftig steden in het land hebben de lokale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vandaag aangekondigd wel open te gaan die dag. Pim Evers, van KHN Amsterdam, zegt: 'Het water staat ons aan de lippen maar zo openlijk de wet overtreden, willen we niet aanmoedigen.'

'We begrijpen de opstand echt. Wij hebben ook dagelijks ondernemers aan de lijn die steeds meer verdriet of depressieve gevoelens krijgen. Er wordt iedere keer achteloos uitstel aangekondigd door ministers, maar daar hoort geld bij. Vaste lasten moeten worden betaald', zegt Evers. 'Het is ook in Amsterdam zeker een bom die op barsten staat, maar we houden nog een klein beetje hoop op redelijkheid bij bestuurders.'

Vergoeding vaste lasten

Evers zegt dat er dagelijks gesprekken worden gehouden tussen KHN en bestuurders. Hij vindt het onbegrijpelijk dat horeca-eigenaren geen volledige vergoeding van hun vaste lasten krijgen, en hoopt dat te kunnen realiseren door middel van die gesprekken. 'Een echte visie ontbreekt bij de beslissingsmakers. We houden het nu beschaafd door niet mee te doen aan deze actie, maar het begint wel echt te wringen.'

Of er horeca-eigenaren het heft in eigen hand nemen en zich aansluiten bij de actie, kon Evers niet zeggen. 'Maar ik sluit het zeker niet uit.'