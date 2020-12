Gaslek Jodenbreestraat verholpen, bewoners mogen huis weer in

De brandweer is vanmiddag uitgerukt vanwege een gaslek aan de Jodenbreestraat in het centrum. Het lek is inmiddels verholpen.

Uit voorzorg werden meerdere woningen en winkels in de straat enkele uren ontruimd. Ook was een deel van de straat vanaf het Mr. Visserplein afgezet en was er een gaslucht te ruiken.

Netbeheerder Liander ging vervolgens op zoek naar de oorzaak van het lek. Het bleek uiteindelijk te gaan om een breuk in een gasleiding. Bewoners van woningen in het gebied werden gedurende de afzettingen opgevangen bij de hoofdingang van de Stopera. Ze kunnen nu weer terug naar huis. Wel is het mogelijk dat een paar woningen tijdelijk geen gas hebben. Dit zal in de loop van de avond worden opgelost, aldus een woordvoerder van de brandweer.