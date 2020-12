Gaslek Jodenbreestraat, woningen en winkels uit voorzorg ontruimd

De brandweer is vanmiddag uitgerukt vanwege een gaslek aan de Jodenbreestraat in het centrum.

Uit voorzorg zijn meerdere woningen en winkels in de straat ontruimd en een deel van de straat is vanaf het Mr. Visserplein afgezet. Ook is er een gaslucht te ruiken.

Netbeheerder Liander is op het moment op zoek naar de oorzaak van het lek. Bewoners van woningen in het afgezette gebied worden opgevangen bij de hoofdingang van de Stopera.