Opleidingsfonds TechMeUp wil veel diversere techsector: 'Laat je omscholen, er is ontiegelijk veel werk'

Veel jongeren zitten vanwege de coronacrisis zonder werk, terwijl de techsector juist staat te springen om mensen. Een probleem is dat sommige jongeren het zich vanwege hun financiële situatie niet kunnen veroorloven een opleiding of omscholingstraject te volgen. Opleidingsfonds TechMeUp biedt een oplossing en hoopt daarmee de techsector ook diverser te maken.

'We kunnen je helpen met een voorschot. We zoeken heel veel vrouwen, heel veel mensen met een biculturele achtergrond en ook mensen van boven de 40-45 jaar', vertelt Nikky Hofland van TechMeUp.

Techgrounds aan het Osdorpplein is één van de organisaties waar IT-talenten een opleiding kunnen volgen in Amsterdam. Onder meer Tiffany Chandler, die momenteel nog zonder werk zit, kon zich met financiële hulp van TechMeUp aanmelden. 'Ik wilde me altijd al laten omscholen naar de wereld van IT. Dat is toch de toekomst.' Ook voor Michael Seraus is het opleidingsfonds een uitkomst. 'Ik dacht: "wow, dit (de opleiding tot webdeveloper, red.) lijkt me heel vet, maar hoe kan ik dit nu doen zonder baan?" Want als muzikant werk vinden een beetje moeilijk geworden. Dit fonds maakt het voor mij mogelijk.'

Quote 'Vijftien procent van de mensen die in tech werkt is vrouw, om over mensen met een biculturele achtergrond nog maar te zwijgen' NIKKY HOFLAND, TECHMEUP

Iedereen die zich graag zou willen opleiden of omscholen tot IT-specialist, maar daar niet de financiële middelen voor heeft, kan zich aanmelden bij TechMeUp. Maar het fonds richt zich bij de selectie wel specifiek op groepen die momenteel nog weinig worden gerepresenteerd in de sector', vertelt Nikky Hofland. Hofland: 'De tech-industrie is helaas weinig divers. Vijftien procent van de mensen die in tech werkt is vrouw, om over mensen met een biculturele achtergrond nog maar te zwijgen. Die zijn echt volledig onzichtbaar. Terwijl er ontiegelijk veel mensen nodig zijn in tech. Een aantal opleidingen vond het heel vervelend dat er zo weinig diversiteit in de klas is en zij hebben daarom dit fonds opgericht.'

Quote 'Laat het ook weten als je twijfelt of het financieel moeilijk hebt' nikky hofland, techmeup

TechMeUp geeft de deelnemers een voorschot, waarmee zij hun studieperiode mee kunnen overbruggen. Als zij daarna een baan hebben, beginnen zij met het terugbetalen van het geleende bedrag. 'Laat het ook weten als je twijfelt of het financieel moeilijk hebt. We kunnen je helpen met een voorschot', aldus Hofland. Tiffany heeft haar zinnen gezet op een baan als applicatiebeheerder, Michael gaat voor een loopbaan in twee sectoren. 'Ik hoop dat ik mijn passie voor muziek kan combineren met het coderen.' Meer weten? Kijk hier.