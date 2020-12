Pakjesavond in coronatijd: videobellen met de Sint

In het Ambassade Hotel hadden de kinderen een kwartier of half uur de tijd om via het scherm met de Sint te praten en te zingen. Initiatiefnemer Jeroen organiseert normaal gesproken grote evenementen en festivals, maar bedacht in de coronacrisis nu dit initiatief.

Het videobellen ging Sinterklaas prima af, en hij kon op deze manier zelfs efficiënter werken. 'Het is net alsof ik in hun huiskamer zit, en het grappige is dat ik zoveel kamers tegelijk kan bezoeken.'