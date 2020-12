Ook Amsterdamse jeugdrechters verdubbelen straf voor verboden wapenbezit

In navolging van hun collega's in het volwassenenstrafrecht hebben Amsterdamse jeugdrechters de straffen voor wapenbezit bij jeugdigden verdubbeld. In de hoofdstad kan een tiener die bijvoorbeeld een machete bij zich heeft een twee keer zo hoge taakstraf krijgen als elders in het land.

'Dat doen we om te laten zien dat we het serieus nemen, maar we kijken nog steeds naar hoe we het beste kunnen voorkomen dat iemand dit niet meer gaat doen', vertelt jeugdrechter Peter Björn Martens in een interview met AT5 over het toenemende wapenbezit en -gebruik onder jongeren.

De Amsterdamse rechtbank liet vorig jaar zomer weten dat volwassenen die in de hoofdstad een vuurwapen dragen of gebruiken op een hogere straf kunnen rekenen dan elders in het land. Aanleiding was de liquidatiegolf van de afgelopen jaren en de vele schietincidenten in de openbare ruimte.

De jeugdrechters hebben die richtlijn direct gevolgd en de straffen voor vuurwapenbezit voor jeugdigden ook verdubbeld. 'Pas daarna kwam het onrustbarende messenbezit op en toen hebben we meteen gezegd: we gaan ook dubbel straffen voor messen. En dat blijven we doen'.

Minderjarigen die een verboden steekwapen op zak hebben, kunnen in Nederland rekenen op een werkstraf van 30 uur, legt Martens uit. In Amsterdam is dat dus twee keer zoveel. 'Bij ons moet je er dan op rekenen dat je een werkstraf van 60 uur krijgt of een dienovereenkomstige jeugddetentie'.

Het gaat dan alleen om het bezit van bijvoorbeeld een machete. De straffen liggen hoger als een mes ook daadwerkelijk gebruikt wordt bij een beroving, bedreiging of een steekpartij. 'En reken er ook maar op dat wij rekening houden met de bijzondere omstandigheden van het geval.

'Dus op het moment dat iemand bezig is met de opname van een videoclip voor een drillrapgroep, dan hebben wij wel meer vragen dan als het toevallig in iemands rugzakje op school wordt aangetroffen', zegt Martens.

De volledige special over minderjarigen en wapens is hieronder te zien. Daarin komen ook Katelijne den Hartog van het Openbaar Ministerie (OM) en strafrechtadvocaat Zahra Bouffadis aan het woord.