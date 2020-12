Ajax onderuit in thuiswedstrijd tegen FC Twente (1-2)

FC Twente leunde niet bepaald achterover. De twee aanvallende ploegen zorgden voor een leuke openingsfase. Het waren de Tukkers die in de 22e minuut op 0-1 voorsprong kwamen via een goal van Menig.

De ploeg van Erik ten Hag speelde in een te laag tempo door en kon daarom in de eerste drie kwartier geen potten breken. Bovendien viel Traoré vlak voor rust uit met een blessure aan zijn bovenbeen, waardoor hij vervangen werd door Brobbey.

Blessureleed voor Ajax

Ook aan het begin van de tweede helft had Ajax te maken met blessureleed, wat slecht nieuws is voor de belangrijke wedstrijd aanstaande woensdag tegen Atalanta. Tagliafico moest het veld verlaten, hij werd vervangen voor Martinez. Promes, die niet in de wedstrijd zat, moest eruit voor Antony.

Na een overtreding van Brama, die Labyad naar het veld werkte, kreeg Ajax een penalty in het strafschopgebied die hard werd binnengeschoten door Tadic. Danilo kreeg vervolgens een aantal grote kansen voor Twente, maar het leek erop dat hij Ajax geen pijn wilde doen.

In de slotfase zette Menig de Tukkers opnieuw op een voorsprong door in de 84e minuut via een hoekschop te scoren. Die schade kon Ajax niet meer inhalen; in de Johan Cruijff Arena bleef het 1-2.