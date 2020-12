Tadic na verlies tegen FC Twente: 'Misschien is het goed dat het gebeurt'

Aanvoerder Dusan Tadic vond Ajax tegen FC Twente in alle opzichten slecht spelen. 'We waren slordig vandaag, niet goed in de duels en het balbezit. In alles waren we slecht, je kan de wedstrijd niet winnen als je zo op deze manier speelt.' Maar met de beslissende Champions Leaguewedstrijd tegen Atalanta in het vooruitzicht moest het misschien ook wel gebeuren, zo stelt de Serviër.

Tijdens de rust probeerde de ploeg nog de knop om te zetten voor de tweede helft van de wedstrijd. 'In de kleedkamer hebben we tegen elkaar gezegd ''kom op jongens we moeten beter.'', zegt Tadic. 'Het begint bij mijzelf. Wij moeten met meer tempo, lef en positie spelen. Alles moest beter.'

Via een strafschop kwam Ajax uiteindelijk op gelijke hoogte. 'Wij dachten dat we konden winnen, maar dan wordt het 1-2. Misschien is het goed dat dit gebeurt. We moeten volle bak woensdag. Dat is een belangrijke wedstrijd voor ons. We moeten die winnen en dat moet onze mentaliteit zijn.'

Uitlopen

Ook trainer Erik ten Hag was niet te spreken over zijn ploeg. 'In de decembermaand gaan ploegen vaak punten verliezen en is er de kans om uit te lopen. Dat heb ik de ploeg ook voorgehouden. Dat betekent dat je wakker moet zijn als je zo'n wedstrijd start.'

Hij vervolgt: 'De ploeg was absoluut niet voorbereid om de strijd aan te gaan met een gedreven FC Twente. We wisten dat we dat konden verwachten. Dit hebben we de laatste weken niet meer gezien: een ploeg die op negentig procent begint. Dan loop je achter de feiten aan, dit is niet acceptabel.'

Goliath

FC Twente trainer Ron Jans glunderde van trots na de winst van zijn ploeg in de Johan Cruijff Arena. Vorige week nog verloren de tukkers nog van RKC Waalwijk. 'Dat kan ik niet verklaren', zegt Jans na de wedstrijd. 'Ik vind achteraf deze volgorde veel leuker. Als David tegen Goliath speelt, heeft de kleine vaak wat extra motivatie. Ik wil vandaag niks tekort doen aan onze prestatie. Ze hebben zo geknokt vandaag. Dat vind ik hartstikke mooi.'

Ajax speelt woensdag tegen Atalanta op de laatste speeldag van de groepsfase in de Champions League. De Amsterdammers moeten winnen om te overwinteren in het miljardenbal.