Grote leegstand voorspeld, frustratie overheerst bij winkeliers: 'Kan er woedend om worden'

Vanwege het coronavirus is het al maandenlang bijzonder rustig in de Amsterdamse winkelstraten en dat heeft treurige gevolgen. Zo voorspelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat straks bijna 15 procent van de winkels in de binnenstad leeg komt te staan. De huidige situatie is voor winkeliers om hopeloos van te worden. 'We kunnen niks doen'

Ook dit weekend was het erg stil in de binnenstad en dat is nooit leuk voor een winkelier. 'Je kan er echt heel woedend om worden', zegt Rijk van Moerkerk namens de winkeliersvereniging Leidsestraat.

De cijfers uit het onderzoek van het PBL liegen er niet om. De verwachting is dat de leegstand zal toenemen met 150 procent in vergelijking met vóór de coronacrisis. En niet alleen de middenstand heeft het zwaar, ook grote ketens als de H&M sluiten nu de deuren.

Weinig coulance van verhuurders

'Die grote jongens leggen nog niet zozeer het loodje, maar houden dan hun kosten tegen het licht', legt retaildeskundige Rupert Parker Brady uit. En die kosten blijven onverminderd hoog, omdat onder meer de verhuurders van de winkelpanden geen water bij de wijn willen doen.

'Mijn huurbaas wil niet met mij om tafel. Wat moet ik doen?', hoort van Moerkerk van veel collega's. 'En dan moet ik zeggen: wij kunnen niks doen. Ik heb het ook aan de gemeente gevraagd en die zeggen dat ook.'

In een reactie laat wethouder Economie Victor Everhart aan AT5 weten dat zijn mogelijkheden inderdaad beperkt zijn, maar dat ze in de Stopera 'de situatie nauwlettend in de gaten houden en helpen waar het kan'.