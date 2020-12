Automobilisten zetten wagens op vluchtstrook A4 om parkeerkosten Schiphol te besparen

Het gaat om twee mannen uit Amersfoort van 39 en 60 jaar oud. Langs de A4 te staan leverde niet de besparing op die ze voor ogen hadden..

'Er is voor beide bestuurders een proces-verbaal opgemaakt', schrijft de politie op Facebook. 'De officier van justitie zal bepalen hoe hoog de kosten voor dit "parkeerkaartje" zullen worden.'

Heftige aanrijdingen

De politie benadrukt verder in het bericht hoe gevaarlijk het kan zijn om op vluchtstroken of vluchthavens stil te gaan staan. 'Doordat het snelheidsverschil hier het grootst is, zijn deze aanrijdingen vaak erg heftig. Om deze reden zullen wij altijd onderzoek instellen als daar voertuigen stilstaan.'