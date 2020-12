Regenboog Groep hoopt 5000 jassen in te zamelen voor daklozen

De Regenboog Groep roept iedereen op om winterjassen te doneren voor de daklozen. Door de cornamaatregelen is er minder plek in de inloophuizen en moeten daklozen noodgedwongen meer tijd buiten doorbrengen. Het doel voor deze winter is 5000 jassen.

In het inloophuis Makom verwelkomt Kathleen Denkers, het locatiehoofd, het stel Mirjam en Dein die een hele stapel jassen komen afleveren. Ze zijn meteen hun garderobe gaan uitzoeken toen ze over de actie hoorden. 'Het begint zo koud te worden, dan is het fijn als iedereen het warm kan hebben', zegt Mirjam als ze wordt gevraagd waarom ze willen helpen.

Kathleen zegt dat de actie vooral in deze tijd belangrijk is omdat 'in de inloophuizen minder mensen naar binnen kunnen vanwege de anderhalve meter maatregel, terwijl er meer mensen zijn die het nodig hebben.' In een jaar bezoeken zo'n 5000 'bezoekers' de inloophuizen en het doel is dan ook om voor al deze mensen een warme jas te regelen.

Meer dan jassen nodig

Yousef, een bezoeker van het inloophuis die er al meer dan 20 jaar komt, vertelt dat het de mensen die op straat leven heel erg goed doet dat de Regenboog Groep dit soort acties organiseerd. Ook is hij heel dankbaar voor alle donaties die worden gedaan: 'Het is mooi, als je iets gewoon met je hart doet.'

Niet alleen winterjassen zijn nodig, ook slaapzakken, handschoenen en bijvoorbeeld mutsen zijn van harte welkom. Wie niks heeft om weg te geven dit jaar en toch wilt helpen kan eenmalig drie euro doneren via een sms actie die de inloophuizen hebben opgericht: 'sms warmte naar 4333'.

De inzamelingsactie gaat nog de hele winter door.