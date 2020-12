Beschieting Italiaans restaurant: 'Ik lag in bed en dacht, dit is geen vuurwerk'

In de ruit van het restaurant zaten zeker vijf kogelgaten. 'Ik lag in bed en hoorde ineens de schoten. Ik dacht, dit is geen vuurwerk.' Een ander noemt het 'afschuwelijk'. 'Zoiets is niet te begrijpen. Ik weet ook niet wat de reden ervan is.'

Een buurtbewoner zag na de schietpartij een jongen wegrennen. 'Ik heb zoveel mogelijk informatie aan de politie doorgegeven.'

Een jongen zegt niet eens meer te schrikken van de schietpartij. 'Daar waar ik woon zijn er vijf jaar achter elkaar al schietpartijen, waar ook mensen bij zijn omgekomen. Het verbaast me echt niet meer.'