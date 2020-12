Twee vrouwen ernstig mishandeld door drie mannen in Amstelstation

De politie geeft in het AT5-programma Bureau 020 beelden vrij van een man die verdacht wordt van poging doodslag tijdens een zware mishandeling van twee vrouwen op station Amstel, afgelopen zomer. Samen met twee andere mannen, waarvan de identiteit bij de politie inmiddels bekend is, slaat en trapt hij hard op de vrouwen in.

Op de beelden zijn drie mannen in een snackbar te zien die maandagavond 10 augustus rond 19:00 uur net wat hebben besteld en staan te wachten op hun bestelling. Eén van hen raakt aan de praat met een vrouw. 'Op het eerste oog lijkt er niet veel aan de hand, maar de vrouw wordt lastig gevallen. Even later begint ook een andere man van het drietal zich met het gesprek te bemoeien', vertelt politiewoordvoerder Jelmer Geerds.

Hulp via FaceTime

De vrouw voelt zich onveilig en zoekt via FaceTime contact met een vriendin, die buiten het station in een auto zit te wachten. Het groepje mannen denkt dat de vrouw hen aan het filmen is en ze halen verhaal. Op dat moment mengt ook de derde man zich in het gesprek. Het lijkt in eerste instantie nog met een sisser af te lopen. De vrouw loopt weg en zoekt een andere plek aan de balie. De drie mannen lopen naar buiten. Maar dan slaat alsnog de vlam in de pan.