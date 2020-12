'Ook Barlaeus sluit deuren door corona: lessen volledig op afstand'

Na het Berlage Lyceum gaat nu ook het Barlaeus Gymnasium tot nader order weer over op afstandsonderwijs. In een brief aan de ouders heeft rector Alwin Hietbrink laten weten dat het aantal coronabesmettingen onder leerlingen van de onderbouw snel oploopt, schrijft Het Parool.

'In de afgelopen anderhalve week hebben we evenveel positief geteste leerlingen gehad als in de vijftien weken daarvoor,’ schrijft de rector in de brief. Ook zijn vijf personeelsleden in anderhalve week besmet geraakt.

Donderdag gaan de lessen nog door als gepland, vrijdag is er geen les en vanaf volgende week gaat de school over op online onderwijs.

Eerder deze week kondigde ook het Berlage Lyceum in verband met de toenemende besmettingen aan de fysieke lessen tijdelijk te schrappen. De lessen zijn daar in ieder geval tot aan de kerstvakantie online.