Kleurloos Ajax mist laatste zestien Champions League na verlies tegen Atalanta

Het is Ajax vanavond niet gelukt om zich bij de laatste zestien ploegen van de Champions League te voegen. Door een late goal van Atalanta werd winnen voor Ajax, dat de laatste tien minuten met tien man speelde, een onmogelijke opgave. De ploeg blijft na de winterstop actief in Europa, maar dan in het B-toernooi, de Europa League.

De eerste helft was teleurstellend, Ajax wist weinig voor elkaar te boksen. Atalanta, dat zelf aan een gelijkspel genoeg had voor de volgende ronde, liet de ploeg van Erik ten Hag het spel maken en loerde op de uitbraak.

Het waren de Italianen die de eerste grote kans van de wedstrijd kregen. Oranje-international Marten de Roon schoot een kaats van spits Zapata net over de goal van Onana. De wedstrijd lag kort voor rust een paar minuten stil door een blessure van Brobbey die in botsing raakte met Nico Tagliafico. Even later kreeg de 18-jarige spits een grote kopkans via een voorzet van Antony.

Geen Blind, Traoré en Neres

De meest opvallende naam in de basis van Ajax was die Brian Brobbey, hij maakte zijn debuut in de Champions League en verving de geblesseerde Lassina Traoré. Ook David Neres was niet op tijd fit net als Daley Blind, die niet op tijd herstelde van een ziekte, de verdediger werd vervangen door Martínez. Mazraoui was nog even onzeker, maar raakte op tijd fit.