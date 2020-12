Woonbootbewoners keihard getroffen door belastingmaatregel gemeente

'Ik moest vijftienhonderd euro per jaar betalen, ik ga naar drieduizend.' Michel Groen, woonbootbewoner, kan de enorme verhoging van de precario maar moeilijk verteren. 'Voor mij betekent het dat ik niet meer kan sparen. Elke vijf jaar moet ik met het schip naar de helling om het te onderhouden. Als je dat niet doet dan ben je niet meer verzekerd. Omdat ik dat nu niet meer kan betalen, zal mijn schip niet meer kunnen varen. Ik kan het niet verzekeren. Ik zal dus Amsterdam moeten verlaten, of het schip langzaam laten zinken.'

'Keihard geraakt'

Groen is niet de enige die geconfronteerd werd met de forse verhoging. De precariolasten voor zo'n tweeduizend woonbootbewoners is dit jaar fors verhoogd. Het was ongeveer 7 euro per vierkante meter, maar na de verhoging wordt het 15 euro per vierkante meter. 'En het water wordt er niet mooier van', verzucht Els Erwteman, die al veertig jaar in Amsterdam ligt. De riolering hebben we zelf aan moeten leggen. We krijgen er dus niets voor terug. '

Sander Rutten van de woonbootvereniging: 'Deze groep wordt keihard geraakt. Gemiddeld met zo'n honderd euro per huishouden per maand. Je snapt dat dat een enorme opgave is voor gezinnen.'