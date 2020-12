Ongeluk Marnixstraat gefilmd door beveiligingscamera

Het ongeluk vanmorgen op de Marnixstraat vlakbij het Leidseplein is gefilmd door een beveiligingscamera op een van de panden in de buurt.

Te zien is hoe de vuilniswagen komt aanrijden en parkeert om een vuilcontainer te legen. Even later komt lijn 19 eraan. Het lijkt erop dat de trambestuurder niet in de gaten heeft dat de vrachtwagen voor een deel op de trambaan staat, gezien de tram geen of nauwelijks snelheid mindert.

De tramchauffeur raakte bekneld, maar kon zelf los komen. Hoewel zijn verwondingen mee leken te vallen is hij uit voorzorg overgebracht naar het ziekenhuis. De vuilnismannen bleven ongedeerd, net als de passagiers in de tram.

De beelden kregen we van Marvin van Kalsbeek.