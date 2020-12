Sportschool Pancration in Noord moet sluiten: 'Alsof je een familie uit elkaar trekt'

Sportschool Pancration in Noord moet eind december waarschijnlijk zijn deuren sluiten. De verhuurder wil het pand verkopen en dit zal niet aan de sportschool zijn. Het vinden van een nieuw pand is nog niet gelukt, waardoor de sportschool op straat komt te staan.

Het begon allemaal afgelopen zomer, toen de verhuurder aan Pancration meldde het pand te willen verkopen. Vervolgens kwam de sportschool erachter dat justitie beslag had gelegd op het pand voor bijna 20 miljoen euro. Sharon Dolman, mede-eigenaar van Pancration, vertelt dat ze zelf hebben geprobeerd het pand over te kopen. 'We hadden dus eigenlijk een deal gesloten over de prijs, maar dit ging niet door omdat de verhuurder tegen ons heeft gezegd dat de gemeente hen meer biedt. Dat bedrag kunnen wij niet betalen.'

Pancration speelt een belangrijke rol in de wijk. Ze hebben zo'n 600 leden van jong tot oud met allemaal verschillende achtergronden. 'Ik kom van een slechte situatie. Ik ben hier terechtgekomen en zie dat ik rustiger ben geworden, ik weet nu hoe ik mezelf moet beheersen. Als Pancration weg moet is het alsof je een familie uit elkaar trekt', vertelt een jonge bezoeker.

De gemeente spreekt dit verhaal tegen en laat in een reactie weten dat er geen bod is gedaan en dat er ook nog geen onderhandelingen zijn geweest. Een woordvoerder van stadsdeel Noord zegt dat er wel interesse is, maar alleen als het pand helemaal leeg is en de beslaglegging eraf is. Als de verkoop aan de gemeente door zou gaan, zouden er maatschappelijke organisaties in het pand mogen, waaronder Pancration.

Het stadsdeel vertelt dat ze aan Pancration het voorstel hebben gedaan om hen gebruik te laten maken van gymzalen. Maar volgens Dolman is dat geen optie, want in een gymzaal kunnen zij niet fungeren als ontmoetingsplek terwijl dat één van de belangrijkste functies is van de sportschool.