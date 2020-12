Ajax weet weer te winnen, PEC Zwolle wordt eenvoudig met 4-0 opzij gezet

Al in de 7de minuut kon er gejuicht worden: Klaas-Jan Huntelaar verlengde met zijn hoofd de voorzet van Antony. Het betekende de 150ste goal van de 37-jarige aanvaller in dienst van Ajax.

Vier minuten later was het opnieuw raak. Promes scoort na opnieuw goed voorbereidend werk van Antony: 2-0. Diezelfde Antony maakte in de 35ste minuut de derde nadat hij door een precieze steekpass van Gravenberch vrij voor doelman Zetterer werd gezet.

Ook in de tweede helft domineerde Ajax, hoewel lange tijd niet uitmondde in doelpunten. Huntelaar en Álvarez kregen nog kansjes. En ook Tadic had een goede mogelijkheid, maar gebeurde pas in blessuretijd dat Gravenberch de 4-0 binnenschoot.

De tweede helft werd opgesierd met twee debutanten bij Ajax: Victor Jensen (20) en Kenneth Taylor (18) maakten hun eerste minuten in het eerste elftal.