'Ajacied Promes opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij steekpartij Abcoude'

Ajax-aanvaller Quincy Promes is vanochtend door de politie gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij een ernstige steekpartij, zo meldt De Telegraaf.

De steekpartij vond eind juli plaats in een loods in Abcoude. Dat zou gebeurd zijn tijdens een familiefeest dat in de loods gehouden werd. Volgens de krant raakte een familielid van Promes zwaargewond, onder andere aan de knie.

De politie bevestigt vanochtend aan De Telegraaf dat een 28-jarige Amsterdammer is aangehouden voor een steekincident. Over zijn identiteit worden geen mededelingen gedaan. Een maand geleden kwam de zaak aan het licht bij de politie. Na een onderzoek heeft de politie besloten om op een rustig moment over te gaan tot de arrestatie.

Vandaag wordt besloten of Promes wordt voorgeleid.