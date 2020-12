Het Paleis: van weeshuis naar super-de-luxe hotel

Aan de Prinsengracht wordt het voormalige Paleis van Justitie omgebouwd tot een vijfsterrenhotel. In de documentaireserie Het Paleis volgt AT5 deze grootschalige verbouwing door de ogen van de hoofdrolspelers in deze transformatie. In deze eerste aflevering staan we met restauratiearchitect Ray Kentie stil bij de oorsprong van het gebouw.

Van weeshuis naar Paleis

In 1663 ging de eerste paal de grond in voor een nieuw weeshuis aan de Prinsengracht. Het ontwerp kwam van stadsbouwmeester Daniël Stalpaert. Twee jaar later was de bouw klaar en konden de eerste kinderen in het gebouw ontvangen worden. Het weeshuis was in eerste instantie ingericht voor 800 personen. Het bleek als snel te klein en meerdere uitbreidingen waren nodig. In 1783 werd de grootste uitbreiding gerealiseerd onder leiding van stadsarchitect Abraham van der Hart. Het hoogste aantal bewoners werd bereikt in 1807. In dat jaar woonden er 2554 kinderen in het Aalmoezeniersweeshuis. De oprichting van de Maatschappij van Weldadigheid (1818) luidde het einde in van het functioneren van het Aalmoezeniersweeshuis. In 1825 werd het Aalmoezeniersweeshuis geheel ontruimd.