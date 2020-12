Monumentale kastanje in Westerpark gekapt: 'Doet behoorlijk pijn aan mijn hart'

Een treurig moment vanochtend op het Westergasterrein. Want de monumentale kastanjeboom die daar al 87 jaar stond, is gekapt. 'Mensen zijn hier opgegroeid en hebben vanaf hun jonge jaren die boom zien staan.'

De boom kampte met kastanjebloedingsziekte en moest daarom uit het Westerpark verdwijnen. Maar buurtbewoners hebben daar wel moeite mee. 'Ik kom hier twee, drie keer per dag om mijn hond uit te laten. Dan zie je de boom als eerste eigenlijk', zegt Peter Siegel.

Hij heeft samen met andere buurtbewoners gisteravond afscheid genomen van de kastanje. 'Er is een Spaanse dame gekomen met een doedelzak, die heeft mooi staan spelen. En we hebben met een man of 22 over de boom gesproken, en over het bomenbeleid in Amsterdam', aldus Peter.