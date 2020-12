Ramkraak gepleegd op winkel Louis Vuitton; waarschuwingsschot gelost bij aanhouding

Afgelopen nacht is er een ramkraak gepleegd op een winkel van Louis Vuitton in de P.C. Hooftstraat. In de nabije omgeving van de winkel hebben agenten na een achtervolging een verdachte aan kunnen houden. Bij die aanhouding is door de politie een waarschuwingsschot gelost.

De toegang van de winkel is flink beschadigd geraakt. Een anti-inbraakrolluik is door de klap helemaal verbogen. Het is onduidelijk door hoeveel personen de raamkraak gepleegd is en of er iets buitgemaakt is.

De politie kreeg om ongeveer 4.00 uur een eerste melding van de kraak. Het gebied rond de winkel werd afgezet en het team Forensische Opsporing heeft onderzoek gedaan.

De politie is nog op zoek naar het bij de ramkraak gebruikte voertuig. Er wordt onderzocht of de gearresteerde verdachte ook echt betrokken was bij de ramkraak.