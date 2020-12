Stad NL V De Straten rijdend op de Ring: 'De A10 bestaat 30 jaar!'

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag rijden we over de A10.

Vandaag is het tijd voor een bijzondere editie van De Straten van Amsterdam. De Amsterdamse A10, beter bekend als de Ring, bestaat dit jaar 30 jaar. Daarom zetten wij vandaag de A10 in het zonnetje. Dit doen we al rijdend in een bus over de A10 met de A10-experts Maarten Kloos en Yvonne de Korte.

Yvonne en Maarten hebben samen een boek over de A10 geschreven. Zij weten alles over de A10 en geven ons een unieke kijk op deze snelweg. Wist jij bijvoorbeeld dat er bij Ring Zuid een afslag naar de A3 zou komen, voor een snelweg naar Rotterdam die er nooit kwam? Of wist je dat er onder de A10 zich enkele atoomschuilkelders bevinden uit de Koude Oorlog, waar stiekeme dansfeesten worden gegeven?

Verder krijg je te zien hoe het was om ineens een snelweg in je achtertuin gebouwd te krijgen, hoe het is om met je balkon boven de snelweg te wonen én we sluiten af met een A10-lied speciaal door Maria Kraaijkamp voor ons geschreven.