Politie toont verdachten na massagevecht in centrum

Een vijftal mannen wordt verdacht van een zware mishandeling na een avond stappen in het centrum begin juli. Een van de slachtoffers loopt hierbij een gebroken kaak op. De identiteit van drie van de vijf is bekend. Om erachter te komen wie de andere twee verdachten zijn, geeft de politie in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrij waarop zij te zien zijn.

In de nacht van donderdag 2 op woensdag 3 juli ontstaat er rond half drie een ruzie tussen twee groepen in een horecagelegenheid aan de Lange Leidsedwarsstraat. 'Voordat het escaleert weten bewakers van de horecagelegenheid de ruzie te sussen. De groep die door hen als aanstichters wordt gezien moet het café uit. De andere groep, de latere slachtoffers, blijft binnen', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.

Als het café om vier uur sluit, loopt die groep naar buiten. Daar wacht hen een onaangename verrassing. De weggestuurde groep staat nog buiten. Er ontstaat een vechtpartij waarbij de slachtoffers direct worden aangevallen en hard in hun gezicht worden geslagen. Een van de slachtoffers gaat door een harde klap naar de grond en blijft bewusteloos liggen.

Hij heeft diverse kneuzingen in zijn buik en een gebroken kaak opgelopen. 'Om de privacy van de slachtoffers te waarborgen en die van de aangehouden verdachten niet te schenden, zijn de beelden van de vrij chaotische vechtpartij geheel onherkenbaar gemaakt. We hebben twee stilstaande beelden waarop de verdachten te zien zijn', zegt Stor.

Oproep

'De identiteit van drie van de vijf verdachten is inmiddels bekend. Zij willen alleen niet prijsgeven wie de twee andere mannen zijn. Hen is opgeroepen zich bij de politie te melden, dit hebben ze niet gedaan en daarom roept de politie nu de hulp van het publiek in om hun identiteit alsnog te achterhalen.'

Signalementen

De eerste verdachte wordt tussen de 1.75 en 1.80 geschat en is tussen de 20 en 35 jaar oud. Hij heeft een lichte huidskleur, een slank postuur en kort gemillimeterd haar. Hij droeg de nacht van de mishandeling een korte paars-zwarte jas met witte accenten en een lichtkleurige broek. De andere verdachte is tussen de 1.85 en 1.90 lang, is tussen de 25 en 30 jaar oud, heeft een lichte huidskleur en een sportief postuur. De man droeg een grijskleurige jas met capuchon, blauwe spijkerbroek en witte sportieve schoenen. Verder had hij een donkerkleurige pet op zijn hoofd.