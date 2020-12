Stad NL V Jonathan is de eerste professionele kunstschaatser uit Curaçao

Amsterdammer Jonathan Lourens (27) is de eerste en tot nu toe professionele kunstschaatser uit Curaçao. In gesprek met Nesrine Madidi van Wij Zijn Amsterdam vertelt Jonathan hoe hij van een tropisch eiland op het ijs is beland. Zijn liefde voor het kunstschaatsen is groot, al vindt hij dat er nog veel winst valt te behalen in de sport als het op diversiteit aankomt.

Jonathan is geboren op het tropische eiland Curaçao en groeit op met veel dans en muziek uit de Antilliaanse cultuur. Hij danst salsa, bachata, ritmo kombina en begint met tapdansen als hij negen is. Opvallend genoeg was Jonathans eerste schaatservaring op Curaçao, toen er een tijdelijke nepschaatsbaan was aangelegd. Dit was zijn enige schaatservaring totdat hij op zijn 16e naar Nederland verhuist voor zijn studie. In zijn zoektocht naar een uitdagende sport naast het studeren, brengt zijn passie voor dansen en entertainen hem tot zijn keuze voor kunstschaatsen.

Diversiteit Jonathan schaats inmiddels 9 jaar en doet mee aan de Nederlandse Kampioenschappen. Hierin mist hij culturele diversiteit onder de schaatsers. Ook vindt hij dat mannen nog altijd ondervertegenwoordigd zijn in de sport terwijl kunstschaatsen van oorsprong een sport was voor enkel mannen. 'Dat is jammer want je wil wel competitie hebben', zegt Jonathan.

Jonathan geeft zelf training op het ijs aan beginnende kunstschaatsers en ziet langzaam maar zeker dat er meer schaatsers zijn met multiculturele achtergronden. Hij hoopt dat dit aanhoudt want 'sport is voor iedereen', aldus Jonathan.