Ajax heeft aan één sterke helft genoeg tegen ADO

ADO Den Haag leek vanmiddag in de eerste helft wel in lockdown-overtreding, zo wagenwijd werd de deur opengezet voor Ajax. De Amsterdammers maakten daarvan gretig gebruik (0-4). Na rust was alles anders en werden in een slappe helft nog twee treffers geïncasseerd.

Jarno Grob

Ajax heeft het lang niet altijd gemakkelijk in de hofstad. Meestal komt ADO tot de tanden gewapend het veld op, gesteund door de fanatieke aanhang die niet veel van Amsterdam moet hebben. Vandaag was het in de eerste helft helemaal anders. Met snel combinatiespel ontregelde Ajax de Haagse defensie keer op keer. Al werd de ploeg vaak ook geen strobreed in de weg gelegd in het lege Cars Jeans Stadion. Het lege uitvak is echter een bekend gezicht. Al sinds 2006 is er bij wedstrijden tussen Ajax en ADO alleen publiek van de thuisspelende ploeg welkom.

Nadat Tadic de ban brak in de 20ste minuut, na goed voorbereidend werk van Labyad en Klaiber, was de beer los. De ene na de andere ajacied kwam vrij voor doelman Luuk Koopmans. Die had een wel heel matig antwoord op een kopballetje van Huntelaar. Via de keeper verdween de uiterst houdbare bal in de hoek. Daarna waren het Labyad en nog eens Huntelaar die het verschil al naar vier brachten voor de rust. Maar dat had ook zeven kunnen zijn, als bijvoorbeeld Tadic en Blind het vizier wat scherper hadden afgesteld. ADO deed slechts eenmaal iets terug via een schot van Kramer, maar Onana stond goed en keerde.

Promes keert terug In de tweede helft een heel ander beeld. Trainer Ten Hag wisselde drie man. Taylor kwam voor Gravenberch, Martinez voor Tagliafico en ook Quincy Promes mocht weer voetballen, na zijn persoonlijke sores van afgelopen week. Het kwam het spel van Ajax helemaal niet ten goede. Binnen vijf minuten kon Kramer een voorzet aannemen en in de korte hoek schieten langs Onana (1-4). Het tempo bij de Amsterdammers lag lager en de vloeiende combinaties uit de eerste helft waren verdwenen. Toch kreeg Promes nog enkele kansen om de voorsprong weer te vergroten, maar hij stuitte op Koopmans en tikte ook een keer net naast.

ADO was juist een stuk beter op dreef. Rond het uur werd rechtsbuiten Samy Bourard weggestuurd. Hij sneed naar binnen en schoot, Onana kreeg zijn lichaam er niet genoeg achter en moest het doelpunt toestaan (2-4). Daar bleef het bij.

Koploper Ajax blijft met de overwinning koploper in de Eredivisie. Nummer twee PSV volgt op drie punten. Over drie dagen wacht alweer de volgende tegenstander. In Tilburg neemt Ajax het dan op tegen Willem II.