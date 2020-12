EOD opgeroepen na vondst van magneetvissers in West: 'Het is superspannend'

De magneetvissers, die een eigen Youtubekanaal hebben en vaker explosieven of vuurwapens vinden, belden rond 11.45 uur de politie. Ook de explosievenverkenner van de politie vertrouwde het niet, hij schakelde de Explosieven Opruimingsdienst van defensie (EOD) in.

'Het is superspannend. Nu komen we erachter wat het is natuurlijk', zei magneetvisser Glenn van den Brekel. De militairen bekeken het voorwerp een paar minuten, maar ze kwamen al snel tot de conclusie dat het geen gevaarlijk explosief is.

Onderzoek

Wat het wel is, dat is niet helemaal duidelijk. De EOD heeft het voorwerp daarom meegenomen voor onderzoek.