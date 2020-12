Bewoners geëvacueerd na grote brand in restaurant Sumo: ‘Binnen 30 seconden stond mijn hele appartement vol rook’

‘Het is meteen je sleutels pakken en naar buiten rennen.’ Zo beschrijft een van de bewoners de paniek die ze voelde op zondagmiddag. Bij restaurant Sumo aan de Vijzelstraat was een grote brand uitgebroken waardoor omwonenden geëvacueerd moesten worden. Het duurde drie uur voordat de brand geblust was.

De bewoners zijn naar hotel Banks Mansion aan de overkant gebracht. 'Wij zitten nu hier in het hotel met z'n allen te wachten tot we horen dat we weer naar binnen mogen.' Er wordt op dit moment onderzocht of de bewoners weer in terug in hun woning kunnen. De verwachting is dat dat vanavond al kan.

Gewonden

Een medewerker van het restaurant heeft brandwonden opgelopen en is naar het ziekenhuis vervoerd. Ook zijn er vijf mensen nagekeken omdat zij veel rook hadden ingeademd.

Schade

Het sushirestaurant heeft volgens de brandweer veel schade opgelopen. Het duurde drie uur voordat de brandweer het sein brand meester kon geven.