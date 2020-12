Stad NL V Amsterdammers vast in Verenigd Koninkrijk: 'Vlak voor vertrek moesten we van de ferry af'

Een flinke strop voor de Amsterdamse Eline Postma die in Edinburgh studeert en de Britse Siobhan uit Zuidoost. Nu het Verenigd Koninkrijk op slot zit vanwege een mutatie van het coronavirus, wordt het voor hen een stille kerst zonder familie.

'We proberen nog steeds van alles uit te zoeken om met een omweg naar Nederland te komen, maar tot nu toe zonder succes', vertelt Eline Postma vanuit haar logeeradres in Newcastle. De 25-jarige student organisatiepsychologie strandde zondag in de Britse havenplaats, waar ze na twee geannuleerde vliegtickets nog net een kaartje voor de ferry had bemachtigd om naar huis te komen. Die poging mislukte jammerlijk.

Eline Postma strandde met haar vrienden in Newcastle

'Alles leek goed te gaan tot we net op de boot waren ingecheckt', vertelt een teleurgestelde Eline. Toen werd er om half zes omgeroepen dat er contact was met het ministerie en dat we niet zouden afvaren. We moesten allemaal van de boot af. Een flinke domper.'

De Britse Siobhan Wall uit Zuidoost wilde met de kerst haar familie in Londen bezoeken. 'Mijn man en ik wilden naar mijn schoonmoeder gaan die daar in het ziekenhuis ligt. Dat kan nu niet, echt heel vervelend. Mijn schoonvader is in oktober overleden aan corona, dus ze is nu alleen. Net als mijn eigen moeder. Ik heb haar al een jaar niet gezien.'

Siobhan Wall kan niet naar haar familie in Londen

Eline en Siobhan begrijpen de noodzaak om de grenzen te sluiten vanwege het gemuteerde coronavirus. Maar ze hopen dat er snel een manier wordt gevonden om zonder gevaar te kunnen reizen. Verder is het een kwestie van accepteren. 'Het wordt een beetje wandelen en opruimen, en ik ga tekenen, mijn atelier is hier om de hoek', verzucht Siobhan. Ook Eline is zwaar teleurgesteld. 'Ik voel me heel verdrietig, ik zou niet alleen voor kerst gaan maar drie weken. Ik woon nu een paar maanden in Edinburgh en ik had heel veel zin om tijd door te brengen met de mensen die ik liefheb thuis. Het is heel zuur als ik zo mijn koffer zie met de ingepakte kadootjes om te geven.' Ook baalt ze van de onzekerheid hoe lang dit nog gaat duren. 'Het is heel vermoeiend.'