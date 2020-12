Perspectief voor festivals en evenementen: minister praat over garantiefonds

Nu het eerste coronavaccin officieel is goedgekeurd lijkt er, ondanks de huidige lockdown, licht aan het einde van de tunnel. Maar staan we deze zomer weer op een festival in de stad? Om de evenementensector perspectief te bieden wil de minister, net zoals Duitsland heeft aangekondigd, een garantiefonds instellen.

In Duitsland werd een paar weken geleden besloten om 2,5 miljard euro vrij te maken om evenementen mogelijk te maken in de tweede helft van 2021. Met de uitrol van een vaccin is er namelijk steeds meer hoop dat dit ook echt mogelijk gaat zijn, zo is het idee.

Investeringen

Festivals hebben een enorme aanlooptijd, waarbij investeringen gedaan moeten worden die in enkele dagen terugverdiend moeten worden. Mocht in Duitsland vanwege coronamaatregelen alsnog een streep door de plannen worden gezet, dan staat de overheid deels garant.

Met deze koers hoopt de regering dat zodra het kan er ook daadwerkelijk weer evenementen zijn. Het risico bestaat namelijk dat organisatoren liever nog een jaartje wachten en zodoende meer zekerheid hebben. Ook in Oostenrijk en België zijn soortgelijke steunmaatregelen bekendgemaakt.

Op Radio 1 vertelde minister Van Engelshoven dat zij ook hierover met andere leden van het kabinet in gesprek is. Voor een garantiefonds voor evenementen ligt de bal vooral bij minister van financiën Wopke Hoekstra van, zo schrijft 3voor12.