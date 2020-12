Stad NL V Het Paleis: 'Wat vroeger thuis niet mocht, doe ik nu dagelijks'

Aan de Prinsengracht wordt het voormalige Paleis van Justitie omgebouwd tot een vijfsterrenhotel. In de documentaireserie Het Paleis volgt AT5 deze grootschalige verbouwing door de ogen van de hoofdrolspelers in deze transformatie. In de tweede aflevering volgen we sloopuitvoerder Marcel Lorenz, want voordat de verbouwing kan plaatsvinden moet er eerst gesloopt worden.

‘Wat vroeger thuis niet mocht, doe ik nu dagelijks’, aldus Marcel. Als kind vond hij het al fantastisch om dingen te slopen en in zijn huidige functie als uitvoerder verdient hij er zijn brood mee. Het slopen gebeurt nu wel op grotere schaal en met meer beleid dan in zijn kindertijd. Zeker bij een gebouw met de historische en monumentale waarde van het voormalige Paleis van Justitie is voorzichtigheid en een goede planning een noodzaak.

Verdacht materiaal Een van de grote sloopopdrachten voor Marcel bestaat uit het verwijderen van de schoorsteen die vastzit aan het ketelhuis. ‘Ik heb zin om hem om te gooien, maar dat mag niet.’ Niet veel later blijkt dat Marcels geduld nog meer op de proef wordt gesteld: er is verdacht materiaal aangetroffen aan de binnenkant van de schoorsteenpijp. Totdat de uitslag van het onderzoek naar dit verdachte materiaal binnen is, moet Marcel op zijn handen zitten.

Even later krijgt hij een vervelend telefoontje: het verdachte materiaal blijkt asbest te zijn. ‘Het geluk staat vandaag niet aan onze kant’, aldus Marcel. Zolang er asbest in de pijp zit mag er niks gebeuren. Dat betekent een flinke vertraging.

Monumentale waarde Gelukkig zitten er ook positieve verrassingen in het voormalige Paleis van Justitie verstopt.

Achter een van de lambriseringen treffen Marcel en zijn team de oorspronkelijke houten panelen aan. ‘Je klopt er tegenaan, het lijkt wat duurder hout maar dat is het niet. Mooi dat de monumentale waarde erachter terugkomt.’