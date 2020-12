Black Lives Matter op de Dam: 'Bijzonder om de energie van zoveel mensen te voelen'

Esajas, ook bekend van Kick Out Zwarte Piet, had nooit gedacht dat op 1 juni in een mum van tijd zoveel mensen naar de Dam toe zouden komen: 'We hadden op zondag, de dag ervoor, een flyer online gezet op Facebook en Instagram. En dat ging wel vrij hard. Een dag later stonden er ineens 14.000 mensen hier op de Dam.'

Bijzonder moment

Het was een bijzonder moment voor de activist die toch nog niet van 'een historisch kantelmoment' wil spreken, omdat het institutioneel racisme volgens hem nog diep in de maatschappij is verweven. Esajas: 'Tegelijktijd is het wel een kantelpunt, omdat het voor veel mensen de eerste keer was dat ze zich uitspraken. We hebben gezien dat het toch wel wat dingen in gang heeft gezet.'



De BLM-beweging heeft na de protesten en na gesprekken in het hele land een manifest geschreven, 'Maak systeemverandering mogelijk met creativiteit', voor beleidsmakers en de politiek. Esajas deinst er niet voor terug in 2021 weer de straat op te gaan als dat moet, maar liever ziet hij nog dat de strijd tegen racisme in het leven van alledag wordt gevoerd. 'Op school, op de werkvloer, binnen de familie. Weet je, overal moeten we ervoor zorgen dat er gelijkwaardigheid is voor iedereen, want daar draait het in de kern om.'



Bekijk de hele reportage in de video bovenaan dit artikel.