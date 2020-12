Stad NL V De Straten in de Nieuwe Leliestraat: '2021 wordt nóg kutter'

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in de Jordaan.

2020 kan niet snel genoeg voorbij zijn, maar nu is de grote vraag natuurlijk: 'Wat voor jaar wordt 2021?'. Het is een traditie geworden om het jaar door te nemen en vooruit te kijken met Linda Oordijk uit de Jordaan. Die traditie zetten we voort maar eerst zijn we te gast bij haar moeder, Trix, die al 58 jaar in de Jordaan woont. Trix is geen onbekende. Ze zingt al 30 jaar met hart en ziel het Amsterdamse lied in het Zwanenkoor.

Linda houdt enorm van de even getallen, maar was 2020 dan ook een goed jaar voor haar? En wat voor jaar wordt 2021? Ze laat ons haar knutselwerkjes zien: van een corona-tasje tot een kersthuisje en ze vertelt ons haar goede voornemen: stoppen met roken.

Tot slot gaan we langs Sander om het goede voornemen van Linda te vereeuwigen in een wel heel bijzonder portret. Linda gaat namelijk op de foto als Het Melkmeisje met haar laatste sigaret. Deze zal een mooi plekje krijgen boven het bed van Linda als stok achter de deur. De Straten wenst iedereen alvast een gelukkig en gezond nieuw jaar!