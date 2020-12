Twee panden beschoten op het Mosplein in Noord

Op het Mosplein in Noord zijn vannacht twee panden beschoten. Het gaat om een Febo en café de Bult. Een van de eigenaren trof vanochtend de kogelgaten aan en lichtte de politie in.

De forensische opsporing heeft de kogelhulzen meegenomen voor verder onderzoek. Het is nog onduidelijk wanneer en waarom het is gebeurd.

'De politie kwam vanochtend langs en zei dat de Febo beschoten was en of ik iets had gehoord', vertelt een buurtbewoner aan AT5. 'Het is op tien meter afstand van m'n huis maar ik ben er doorheen geslapen'. Volgens de buurtbewoner is het 'wel een beetje Noord gestoord hier'.

Getuigenoproep

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.