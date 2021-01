Enkeling neemt alsnog frisse nieuwjaarsduik in Sloterplas: '2020 van je afschudden'

Hoewel de traditionele nieuwjaarsduik in de Sloterplas vanwege de coronamaatregelen dit jaar niet kon doorgaan, waagden toch verschillende Amsterdammers onafhankelijk van elkaar vanmiddag een duik. '2020 van je afschudden, figuurlijk', aldus een van hen.

'Ik heb speciaal dit jaar alle plannen omgegooid om hier bij te zijn. De laatste 15 jaar krijg ik op mijn kop dat ik er niet bij ben, nu ben ik er en is er niemand!', grapt een ander. 'Het was top, je hele benen gaan tintelen en ik vind op mijn leeftijd heb ik het toch even mooi gedaan', vertelt een mevrouw.

De laatste jaren trok de nieuwjaarsduik bij de Sloterplas honderden Amsterdammers, iets meer dan de tien tot twintig zwemmers vandaag. 'Je doet het voor jezelf. Natuurlijk is het fijn als er mensen bij zijn omdat je dan het evenement hebt, maar dit is prima zo. Het gaat om de beleving van de frisheid en de schoonheid van de plas.'

Na de verfrissende duik hielden sommigen nog een picknick op het strand. 'We gaan nu aan de glühwein en de warme chocomel met rum. En de oliebollen hebben we bij ons. Dus we gaan een gezellig dagje maken!'