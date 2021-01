Explosie in Dotterbloemstraat schrikt bewoners op: 'Ik zag overal glas'

Afgelopen nacht was er rond half 6 een flinke explosie in de Dotterbloemstraat in Noord. De ramen van een vestiging van een pizzaketen zijn door de harde knal gesprongen en een groot deel van de buurt werd er door gewekt.

'Het was een hele harde knal. Iedereen was wakker en zag je uit de ramen kijken', vertelt een buurtbewoner. Door de gesprongen ramen van de pizzeria lag er overal op straat glas vertelt een andere bewoner aan AT5. 'De auto stond voor de deur dus ik ben gaan kijken hoe het daar mee was en of er nog iemand binnen was, maar ik zag alleen maar glas.'

De politie heeft laten weten dat het waarschijnlijk om zwaar vuurwerk ging. Buurtbewoners vertellen dat er vaker harde vuurwerkknallen te horen zijn. 'De enorme vuurwerkknallen ben ik wel gewend en reageer ik eigenlijk niet meer op. Tot ik dit vanmorgen op het nieuws las, toen dacht ik wow dat is wel dicht bij.'

Vanochtend is er onderzoek gedaan naar het voorval en is de omgeving enige tijd afgezet. Dit was om 9.00 uur afgerond.