Man uitgebreid gefilmd voor woninginbraak in Diemen

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die ervan verdacht wordt halverwege mei op klaarlichte dag ingebroken te hebben bij een woning in Diemen. De bewoners, die later die avond thuiskomen, treffen een enorme ravage aan en missen laptops en sieraden.

Op 16 mei tegen 14.30 uur in de middag komt de verdachte in beeld van meerdere bewakingscamera's aan de Venserweg in Diemen. 'De man loopt eerst een tijd om het pand heen en lijkt de boel te observeren voordat hij overgaat tot de inbraak. Wat hier opvalt is dat hij een blauwe tas bij zich draagt', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.

Of het interesseert de man niks, of hij heeft niet door dat hij door meerdere camera's wordt vastgelegd als hij het pand uitgebreid observeert. Na ruim dertien minuten in de woning te zijn geweest, komt hij weer in beeld van een camera. Hierop is in de verte te zien dat hij naast de blauwe tas, nog een tas bij zich draagt. Die tas wordt later door de bewoners herkend als een van de gestolen spullen. 'Bij de inbraak zijn onder andere sieraden en laptops gestolen. De bewoners balen uiteraard enorm dat een onbekende persoon door hun spullen heeft lopen zoeken en een grote ravage heeft aangericht', zegt Stor.

Signalement

De man wordt tussen de 30 en 40 jaar oud geschat, hij is tussen de 1 meter 80 en 1 meter 90 lang en heeft een donker getinte huidskleur. Hij heeft een stevig postuur, een kaal hoofd en in beide oren een oorbel, en zijn linkerhand droeg hij een ring. Tijdens de inbraak droeg hij een zwarte jas, blauwe spijkerbroek en grijze schoenen van Nike.