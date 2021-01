Taxichauffeurs aangehouden op Schiphol wegens heling; boetes voor niet dragen mondkapje

De marechaussee heeft op Schiphol 21 taxichauffeurs een boete gegeven wegens het niet dragen van een mondkapje in een publieke binnenruimte. Ook bleken de taxichauffeurs onderling geen afstand te houden.

De groep hield zich op in een loge op de luchthaven en kwam in beeld via cameratoezicht. Meerdere eenheden van de marechaussee wilden de taxichauffeurs insluiten, maar die gingen er te voet vandoor.

Toch konden 21 chauffeurs staande gehouden worden. Tegen hen is een proces verbaal opgemaakt. Naast het overtreden van de coronaregels bleek er door enkele chauffeurs gehandeld te worden in vermoedelijk gestolen goederen. Vier chauffeurs zijn daarom aangehouden. Zij worden verdacht van heling.