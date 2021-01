Gewapend drietal berooft toerist van portemonnee in het centrum

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van drie mannen die eind augustus een toerist beroven in het centrum. De man wordt ingesloten in een steeg en moet onder bedreiging van een mes afstand doen van zijn portemonnee.

De beroving vindt op donderdag 20 augustus plaats in de Engelsesteeg, een zijstraat van de Nieuwendijk. Zowel voor- en na de beroving is het drietal op verschillende camera's in de omgeving te zien. Onder andere als ze vanaf de Haarlemmerstraat de brug over het Singel oversteken. Ze lopen in de richting van de Nieuwendijk waar ze ook worden vastgelegd. Een andere man bij de groep verdachten is onherkenbaar gemaakt omdat hij geen verdachte is in deze zaak.

'Op de Nieuwendijk ter hoogte van de Engelsesteeg komt het drietal in aanraking met een toerist. Op beelden is te zien hoe de mannen om het slachtoffer heen hangen en hem lastig vallen. Even later verderop in de steeg gaat het fout', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.

De beroving vindt plaats rond 01.15 uur. De beelden van de beroving zelf zijn minder scherp. Te zien is hoe de verdachten het slachtoffer halverwege de steeg hebben ingesloten. Een van hen staat iets verderop te bellen, hij heeft een paraplu in zijn hand. Met de paraplu maakt hij even later prikkende bewegingen richting het slachtoffer. 'De mannen gaan er uiteindelijk vandoor met de portemonnee van het slachtoffer. Hij is zeer aangedaan door de straatroof waarbij hij belangrijke documenten waaronder zijn ID en rijbewijs is kwijtgeraakt', zegt Stor.

Signalementen

De eerste verdachte wordt rond de 18 jaar geschat en heeft een donker getinte huidskleur. Hij droeg een lichtkleurige jas, een groene broek en een pet met lichtkleurig embleem. De tweede verdachte wordt ook rond de 18 jaar geschat, heeft een licht getinte tot donkere huidskleur en heeft een normaal postuur. Hij droeg een zwarte jas met licht embleem op de linkerborst, een zwarte trainingsbroek en zwarte schoenen. De laatste verdachte wordt ook rond de 18 jaar geschat heeft een donkere huidskleur en een lang slank postuur. Hij droeg een zwarte jas, zwarte trainingsbroek, een zwarte pet en zwarte schoenen.