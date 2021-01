Rijksrecherche doet onderzoek na aanrijding fietser en politieauto op Marnixstraat

Omdat de politie bij het ongeval betrokken is, is de Rijksrecherche opgeroepen voor het onderzoek. Het Openbaar Ministerie kon verder nog niet veel vertellen over het ongeval, behalve dat de fietser gewond is overgebracht naar het ziekenhuis.

Het tramverkeer moest worden omgeleid. Rond 11 uur was de onderzoek afgerond en werd de kruising weer vrijgegeven.