Nieuw Amsterdam Prijzen naar Abdelhamid Idrissi, Sonja Hendriksma, Maureen Hubbard en Leila Azzam

Abdelhamid Idrissi ontving de prijs voor zijn werk met De Studiezalen . Hij biedt hij op 24 locaties LifeCoaching, huiswerkondersteuning en talentontwikkeling aan, aan kinderen uit kwetsbare wijken. Tijdens de coronacrisis, belt hij wekelijks met gezinnen en kinderen die voorr corona gebruik maakten van de studiezalen, om hulp te bieden bij de verschillende problemen waar ze nu tegenaan lopen.

Sonja Hendriksma is vrijwilliger en kookt in de Bloemenbuurt in Noord voor mensen die het niet breed hebben of tijdens de coronacrisis niet naar buiten durven. Waar ze voor de coronacrisis voor zo'n 25 mensen per week kookte, zorgt ze nu met een team van drie koks twee of drie keer week voor een buurtmaaltijd voor ruim 70 bewoners van Noord.

Maureen Hubbard en Leila Azzam helpen Vanuit Stichting Carabic ruim 500 kwetsbare bewoners in Amsterdam Zuidoost: van gezinnen en eenzame ouderen, tot bewoners in de schuldhulp en ongedocumenteerde mensen zonder werk. Door de coronacrisis komen daar iedere dag nieuwe mensen bij en levert de stichting momenteel voedselpakketten, maar ook kleding, computers, knuffels en speelgoed aan diegene die dat hard nodig hebben.