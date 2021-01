Twee lichamen gevonden in garagebox Westpoort

In een garagebox op het bedrijventerrein aan De Heining zijn vanmiddag twee lichamen gevonden. Het is vooralsnog onduidelijk wat er zich op het terrein heeft afgespeeld.

Op een foto is te zien dat er veel hulpdiensten, waaronder diverse auto's van de brandweer, aanwezig zijn op De Heining.

Hoe de twee slachtoffers om het leven zijn gekomen kan de politie nog niet zeggen. Forensische opsporing doet onderzoek, in dat onderzoek wordt ook bekeken of er sprake is van een misdrijf.