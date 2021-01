Stad NL V Astrologie populair onder jongeren: 'Krijg elke dag bericht over hoe mijn dag gaat zijn'

Waar astrologie tot voor kort misschien niet een al te hip imago had, lijken steeds meer jongeren hun vlucht te nemen in bovennatuurlijke krachten. Er zijn zelfs jongeren die hun partnerkeuze volledig baseren op sterrenbeelden. Bas Wassens van Wij Zijn Amsterdam zoekt uit in welke mate jonge Amsterdammers bezig zijn met astrologie en hoe deze hernieuwde populariteit te verklaren is.

'Ik denk dat de populariteit samenvalt met de individualistische tendens die de afgelopen jaren alleen maar sterker zijn geworden', vertelt Nora Gosselink. Nora is 24 jaar, woont in de Pijp en werkt als astroloog. 'Mensen zijn veel vaker geïnteresseerd in hun eigen verhaal.' Die interesse in astrologie wordt bevestigd bij een rondgang onder jongeren op de Albert Cuypmarkt. 'Deze app biedt mij een bericht over hoe mijn dag gaat verlopen', vertelt een vrouwelijke passant terwijl zij haar telefoon tevoorschijn haalt. 'Vandaag mag ik wat meer voor mezelf kiezen. Hoe ik dat ga doen? Nou gewoon, lekker met mezelf zijn.' Toch is niet iedereen even enthousiast. 'Nee, ik heb wel wat beters te doen', zegt een jongen vastberaden.

Datingapp Ook ondernemers spelen slim in op de toenemende populariteit van astrologie onder Amsterdamse jongeren. De Amsterdamse Joy Sinclair is samen met drie anderen bezig met het ontwikkelen van de eerste Nederlandse datingapp, die mensen matcht op basis van hun astrologische geboortehoroscoop. 'Er wordt veel geld gestoken in het ontwikkelen van astrologie-apps, maar wij missen nog een goede astrologische datingapp', aldus Joy. 'Normaal gesproken beperken astrologische datingapps zich tot zonnetekens, wij matchen mensen echter op basis van hun volledige geboorteprofiel.'

Desondanks zijn de meningen verdeeld, wanneer jongeren gevraagd wordt of ze zo'n datingapp zouden gebruiken. 'Nee, ik wil iemand gewoon ontmoeten en dan zien of het klikt of niet,' zegt een jongen stellig. Een vrouwelijke marktbezoeker staat er welwillender tegenover. 'Ik zou het wel proberen.'