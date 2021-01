Lasse Schöne traint weer mee met Ajax

'Het is vrijblijvend, ik mag meetrainen om mijn conditie op peil te houden', aldus Lasse Schöne tegen VI. 'Ook met het oog op komende zomer, het EK, is het belangrijk om een paar goede en fitte maanden te draaien.'

Schöne vertrok in de zomer van 2019 bij Ajax. Hij speelde daarna bij het Italiaanse Genoa, maar zijn contract is daar ontbonden. Het is nog niet bekend bij welke club Schöne straks gaat spelen, maar er zou vanuit binnen- en buitenland wel al interesse in de Deense middenvelder zijn.