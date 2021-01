Huntelaar helpt Ajax in slotfase langs FC Twente (1-3)

Erik ten Hag voerde een paar kleine wijzigingen door in zijn eerste elf vergeleken met de wedstrijd tegen PSV. Sébastien Haller maakte zijn basisdebuut in de spits, afgelopen zondag tegen PSV viel hij in de tweede helft in. Perr Schuurs, die de afgelopen weken kritiek kreeg over zijn spel, werd gepasseerd en moest zijn basisplaats afstaan aan Jurriën Timber.

De wedstrijd begon slecht voor Twente en ook een beetje voor Ajax. Oud-Ajacied Vaclav Cerny bleef na een schot op goal zitten en moest even later het veld verlaten met een blessure. Een paar minuten later liet Haller meteen zien waarvoor hij gehaald is, goals maken. Antony gaf een mooie voorzet van rechts die de spits makkelijk binnen kon koppen in de verre hoek.

Na de goal ging de wedstrijd verder op de helft van de Tukkers. Dat het bij rust nog maar 0-1 stond, was een klein wonder te noemen. Ajax kreeg zat kansen om de score uit te breiden, onder andere Dusan Tadic door een kopbal en een schot, maar die verdwenen allebei in de handen van Twente-keeper Drommel.

Even leek Ajax voor rust tegen een domper aan te lopen. Noussair Mazraoui die net fit en terug in de basis was, bleef na een actie op het veld liggen, maar kon de wedstrijd voortzetten. Danilo kreeg vlak voor rust nog een gigantische kans om gelijk te maken, maar Onana kon redden.

Tweede helft

FC Twente liet het er niet bij zitten en maakte vlak na rust de gelijkmaker, maar het feest ging niet door. Quincy Menig, die begin december nog twee keer scoorde in de Johan Cruijff Arena, stond buitenspel. Aan het spelbeeld veranderde niet veel in de tweede helft, Ajax kreeg de kansen, maar ging daar slecht mee om.

Promes kreeg een reuze kans om de score te vergroten, maar hij schoot de bal hoog over. Schuurs mocht na twintig minuten in de tweede helft de teleurstelling van de plek op de bank van zich afspelen, Timber moest het veld met een blessure verlaten.

Met nog zo'n twintig minuten speeltijd haalde Ajax Promes en Anthony naar de kant en kwamen Ekkelenkamp en Labyad binnen de lijnen. Toch lukte het hen ook niet de voorsprong van Ajax te verdubbelen, ondanks vele kansen.

Na het missen van legio kansen wisten de Tukkers minuten voor het einde van de officiële speeltijd er nog 1-1 van te maken. Gravenberch werkte de corner niet goed weg, waarna Pleguezuelo het van dichtbij afmaakte.

Redder in nood Huntelaar kwam er in de 88e minuut in en maakte er in de 90e minuut 1-2 van. Kort daarop besliste hij de wedstrijd door er 1-3 van te maken.